С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?
Математика
С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+48+16=91 кг всего накачали меда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Напишите пожалуйста речь Александра Македонского перед боем. (Прошу очень надо дам много баллов зарание спасибо)
Математика
В треугольнике АВС угол В - прямой. Н - основание высоты, N - точка пересечения биссе??трисы угла В со стороной АС, угол NBH=10. Найдите градусную ...
Математика
Математика