С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?

Математика

С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?

Автор: Гость