С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?

Математика
С пасики в магазин привезли утром 27 кг мёда, а в обед ещё 48 кг. Сколько всего килогр??ммов мёда накачали, если на пасеке ещё осталось 16 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+48+16=91 кг всего накачали меда
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