С первой яблони собрали 36 кг яблок,со второй-на 17 кг меньше,а с третей-в 2 раза больше,чем со второй яблони. Сколько килограмов яблок собрали с третей яблони?

Математика

С первой яблони собрали 36 кг яблок,со второй-на 17 кг меньше,а с третей-в 2 раза больше,чем со второй яблони. Сколько килограмов яблок собрали с третей яблони?

Автор: Гость