С первой яблони собрали 36 кг яблок,со второй-на 17 кг меньше,а с третей-в 2 раза больше,чем со второй яблони. Сколько килограмов яблок собрали с третей яблони?

Математика
С первой яблони собрали 36 кг яблок,со второй-на 17 кг меньше,а с третей-в 2 раза больше,чем со второй яблони. Сколько килограмов яблок собрали с третей яблони?
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Гость:
1)36-17=19 2)19*2=38 пользуйся
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