С помощью одного выражения запиши решение задачи: привезли 2 пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф,а остальные расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку

Математика
С помощью одного выражения запиши решение задачи: привезли 2 пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф,а остальные расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку
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