С помощью одного выражения запиши решение задачи: привезли 2 пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф,а остальные расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку

Математика

С помощью одного выражения запиши решение задачи: привезли 2 пачки книг по 18 в каждой пачке. Из них 36 книг поставили в шкаф,а остальные расставили поровну на 6 полок. Сколько книг поставили на каждую полку

Автор: Гость