С пришкольного участка юннаты собрали 68 астр . Из всех цветов они составили букеты.В каждом букете пр 5 или по 3 астр . Всего получилось 18 букетов . Сколько букетов получилось из 5 астр и сколько -из 3 астр

Математика
С пришкольного участка юннаты собрали 68 астр . Из всех цветов они составили букеты.В каждом букете пр 5 или по 3 астр . Всего получилось 18 букетов . Сколько букетов получилось из 5 астр и сколько -из 3 астр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 букетов по 5 астр 11 букетов по 3 астры
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