С пришкольного участка юннаты собрали 68 астр . Из всех цветов они составили букеты.В каждом букете пр 5 или по 3 астр . Всего получилось 18 букетов . Сколько букетов получилось из 5 астр и сколько -из 3 астр

Математика

С пришкольного участка юннаты собрали 68 астр . Из всех цветов они составили букеты.В каждом букете пр 5 или по 3 астр . Всего получилось 18 букетов . Сколько букетов получилось из 5 астр и сколько -из 3 астр

Автор: Гость