С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, п??этому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников.

Русский язык

С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, п??этому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников.

Автор: Гость