С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, п??этому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников.
Русский язык
С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, п??этому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников.
Ответ(ы):
Гость:
Волк-вол влодыка-великий
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Биология
Русский язык