С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, п??этому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников.

Русский язык
С течением времени многие слова изменили свой облик, стали иначе произноситься, п??этому найти однокоренные порой бывает очень непросто. Из группы слов выберите этимологических родственников.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Волк-вол влодыка-великий
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