Салеметсиздерме.7есептин астындагы коп нуктеге не саламыз.айтасыздарма.2сыныптики
Математика
Салеметсиздерме.7есептин астындагы коп нуктеге не саламыз.айтасыздарма.2сыныптики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+8=18 18-8=10 10-10=8 20+8=28 28-8=20 28-20=8 30+8=38 38-8=30 38-30=8
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