Салеметсыздер е казак т 3 класс комектесып жибервныздершы.44 жаттыгу калай жазамын
Қазақ тiлi
Салеметсыздер е казак т 3 класс комектесып жибервныздершы.44 жаттыгу калай жазамын
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Гость:
Аққу жузеді ,от жанады,құс ұшады, апай киім тігеді,апам тамакты сузеді балалар оқиды,жаң быр жауады,балалар улкендерге көмектеседі
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