Вставьте пропущенные реплики в диалоге. Ben: --- What is the capital of Russia? Dasha: a)___________. Ben:. b)__________? Dasha:--- London. Ben: c)-________? Dasha: ---canberra.

Английский язык
Вставьте пропущенные реплики в диалоге. Ben: --- What is the capital of Russia? Dasha: a)___________. Ben:. b)__________? Dasha:--- London. Ben: c)-________? Dasha: ---canberra.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)Moscow b)What is the capital of UK? c)What is the capital of Australia?
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