Вставьте пропущенные реплики в диалоге. Ben: --- What is the capital of Russia? Dasha: a)___________. Ben:. b)__________? Dasha:--- London. Ben: c)-________? Dasha: ---canberra.
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Вставьте пропущенные реплики в диалоге. Ben: --- What is the capital of Russia? Dasha: a)___________. Ben:. b)__________? Dasha:--- London. Ben: c)-________? Dasha: ---canberra.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)Moscow b)What is the capital of UK? c)What is the capital of Australia?
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Расскажите, что бы вы предприняли,если бы вдруг заболели.В ответе используйте гла??олы условного наклонения. 6-7 предложений. Зарание большое спасибо
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