Скажите пожалуйста словосочитание со словами соседний, соседней
Русский язык
Скажите пожалуйста словосочитание со словами соседний, соседней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соседний двор, соседней девочке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Измерив стороны прямоугольника на чертежи ,получил , что они равны 29,7 см и 17 см. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. До какого разр...
Русский язык
Английский язык
Перепишите следующий текст в настоящем времени. Barry waked up when it was already quite light. He looked at his watch. It was a quarter to seve...