Запишите число в виде разрядных слагаемых, используя степени числа 10. 2036000
Математика
Запишите число в виде разрядных слагаемых, используя степени числа 10. 2036000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2036000 = 2*10^6+0*10^5+3*10^4+6*10^3+0*10^2+0*10^1+0*10^0; P.S любое число в степени 0 = 1
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