Составьте характеристику одной из отраслей машиностроения по плану: а) значение ??ля народного хозяйства б) фактор размещения в) основные районы концентрации предприятий.

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Машиностроение сельскохозяйственных машин - сельско-хозяйственное машиностроение: 1) обеспечивают машинами и техническими устройствами отрасли сельского хозяйства. например, автопоилки для животных, комбайны для уборки зерновых культур, техника для работы в теплицах, льноуборочные комбайны и т.д.; 2) главный фактор размещения - потребитель. Как правило, с/х машины имеют большие размеры, не удобные в перевозки на большие расстояния, поэтому заводы строят в тех областях, откуда удобно доставлять к потребителям. 3) Основные районы - юг Сибири, юг Европейской части России