Укажите отрезок,симметричный отрезку CD относительно прямой а.
Математика
Укажите отрезок,симметричный отрезку CD относительно прямой а.
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СВ............................................
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