Как найти нули функции, промежутки знакопостоянства и промежутки монотонности функции? Ответьте пожалуйста (Завтра К.Р.)

Алгебра

Как найти нули функции, промежутки знакопостоянства и промежутки монотонности функции? Ответьте пожалуйста (Завтра К.Р.)

Автор: Гость