Как найти нули функции, промежутки знакопостоянства и промежутки монотонности функции? Ответьте пожалуйста (Завтра К.Р.)
Алгебра
Как найти нули функции, промежутки знакопостоянства и промежутки монотонности функции? Ответьте пожалуйста (Завтра К.Р.)
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Гость:
Как-то так.. удачи на контрольной
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