Сложыте приложение с словом земля,какое употребляется в таких значениях:планета,??ерег,город
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Сложыте приложение с словом земля,какое употребляется в таких значениях:планета,??ерег,город
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля 3 по счету планета от Солнца, Земля это берег на котором растет дерево на котором мы ветки на одной цветной планетке. (РЭЭПЧИК)) На Земле 2 678 092 города!
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