Родственные слова-глаголы к слову зависеть
Русский язык
Родственные слова-глаголы к слову зависеть
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Подчиняться|поддаваться|сдаваться|предаваться|покоряться|смиряться|положить оружие|капитулировать|просить пощады|повиноваться|слушаться|покорствовать|идти на буксире|плясать по чужой дудке|быть подвластным кому|быть в порабощении|быть под игом|зависеть от кого
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