Подпиши части речи.Из третьего предложения выпиши словосочетания.Надвинулась те??ная туча.Над лесом блеснула яркая молния.Глухо прокатился отдаленный гром.Пронесся свежий ветер.Хлынул проливной дождь.
Русский язык
Подпиши части речи.Из третьего предложения выпиши словосочетания.Надвинулась те??ная туча.Над лесом блеснула яркая молния.Глухо прокатился отдаленный гром.Пронесся свежий ветер.Хлынул проливной дождь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гл, прил., сущ. Предлог,сущ,гл,прил,сущ. Нареч,гл,прил,сущ. Гл.,прил,сущ. Гл.,прил.,сущ. Глухо прокатился отдаленный гром. Гром( какой?) отдаленный Прокатился( как?) глухо
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