Уравняйте пожалуйста CaO+H2O.
Химия
Уравняйте пожалуйста CaO+H2O.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оксид кальция нерастворим, вода не электролит, они не раскладываются. Оксид кальция плюс вода = кальций2+ плюс ОН- это оно?
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