Сочинение на тему жадность каждому горю начало для 2 класса

Литература
Сочинение на тему жадность каждому горю начало для 2 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если быть жадным,то всегда это приведет к горю.Например если у тебя попросили ручку,то ты сразу жадничаешь,хоть у тебя их две.А ведь может у каждого ручка не писать и это горе постигло например тебя и ты вод просишь ручку у кого- то,а тебе не дают из-за жадничества.Ведь это горе,а у учителя нету ручек. Так вод лучше никогда не жаднияхчать Не знаю сойдет или нет?
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