Help! Вот так: придумайте 4-ёх значное число, которое при делении на 41 даёт остаток 1
Математика
Help! Вот так: придумайте 4-ёх значное число, которое при делении на 41 даёт остаток 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1682:41 = 41 (остаток 1)
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Математика