Help! Вот так: придумайте 4-ёх значное число, которое при делении на 41 даёт остаток 1

Математика
Help! Вот так: придумайте 4-ёх значное число, которое при делении на 41 даёт остаток 1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1682:41 = 41 (остаток 1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин завезли 360 кг овощей. И них 4/9 составлял картофель, 1/12 составляла морковь, а остальное-капуста. сколько килограммов капусты завезли в...
Ответить
Химия
Приведите пример химической реакции с участием катализатора.
Ответить
Химия
В одном городе был волшебный колодец.Вместо воды в нем находился раствор хлористого кальция.Он использовался жителями при отравлениях,кровотечениях...
Ответить
Математика
Задача 119 юдина 1 часть
Ответить
Математика
Плиз, СРОООООЧНО, плиз, плиз
Ответить