В магазин завезли 360 кг овощей. И них 4/9 составлял картофель, 1/12 составляла морковь, а остальное-капуста. сколько килограммов капусты завезли в магазин?
Математика
В магазин завезли 360 кг овощей. И них 4/9 составлял картофель, 1/12 составляла морковь, а остальное-капуста. сколько килограммов капусты завезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:9×4=160 360:12=30 360-160-30=170
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