В магазин завезли 360 кг овощей. И них 4/9 составлял картофель, 1/12 составляла морковь, а остальное-капуста. сколько килограммов капусты завезли в магазин?

Математика

В магазин завезли 360 кг овощей. И них 4/9 составлял картофель, 1/12 составляла морковь, а остальное-капуста. сколько килограммов капусты завезли в магазин?

Автор: Гость