В одном городе был волшебный колодец.Вместо воды в нем находился раствор хлористого кальция.Он использовался жителями при отравлениях,кровотечениях,аллергиях. Однажды злые завистливые люди решили отравить лечебный колодец.Они п...
Химия
В одном городе был волшебный колодец.Вместо воды в нем находился раствор хлористого кальция.Он использовался жителями при отравлениях,кровотечениях,аллергиях. Однажды злые завистливые люди решили отравить лечебный колодец.Они превратили раствор CaCl2 в нерастворимый известняк CaCO3 . Помогите жителям вернуть целебную силу колодца,если в их распоряжении есть растворы NaCl Na2CO3 HCl SO4 Zn(NO3)2
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Гость:
CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2
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