Задача 119 юдина 1 часть
Математика
Задача 119 юдина 1 часть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 часов так как время находится:пройденное : скорость = время
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составить предложения со словосочетаниями: восьмой этаж,думать о близких,горячая пора,уехали из дома,закончить к лету
Русский язык
Русский язык
Расскажите, что бы вы предприняли,если бы вдруг заболели.В ответе используйте гла??олы условного наклонения. 6-7 предложений. Зарание большое спасибо