Задача 119 юдина 1 часть

Математика
Задача 119 юдина 1 часть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 часов так как время находится:пройденное : скорость = время
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