Плиз, СРОООООЧНО, плиз, плиз
Математика
Плиз, СРОООООЧНО, плиз, плиз
Ответ(ы) на вопрос:
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...=-1/2-7/15+3/5-11/20=-30-28+36-33/60=-91+36/60=-55/60=-11/12
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