Какие межнациональные процессы происходят в настоящее время в РБ

Гость: Гость:

. Настоящая Концепция закрепляет совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества, государства и их защите от внутренних и внешних угроз. 2. Являясь базисом для консолидации усилий личности, общества и государства в целях реализации национальных интересов, настоящая Концепция призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализации государственной политики обеспечения национальной безопасности, а также методологическую основу совершенствования актов законодательства в различных сферах национальной безопасности, разработки документов стратегического планирования. 3. Сохраняя преемственность по отношению к ранее принятым основополагающим документам в сфере национальной безопасности, настоящая Концепция исходит из основных тенденций развития Республики Беларусь, ее места и роли в современном мире. 4. В настоящей Концепции используются следующие основные понятия: национальная безопасность - состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз; национальные интересы - совокупность потребностей государства по реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства, позволяющих обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан, независимость, территориальную целостность, суверенитет и устойчивое развитие Республики Беларусь; источник угрозы национальной безопасности - фактор или совокупность факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы национальной безопасности; угроза национальной безопасности - потенциальная или реально существующая возможность нанесения ущерба национальным интересам Республики Беларусь; политическая безопасность - состояние защищенности политической системы от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию национальных интересов во всех сферах национальной безопасности; экономическая безопасность состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз; научно-технологическая безопасность - состояние отечественного научно-технологического и образовательного потенциала, обеспечивающее возможность реализации национальных интересов Республики Беларусь в научно-технологической сфере; социальная безопасность - состояние защищенности жизни, здоровья и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей общества от внутренних и внешних угроз; демографическая безопасность - состояние защищенности общества и государства от демографических явлений и тенденций, социально-экономические последствия которых оказывают негативное воздействие на устойчивое развитие Республики Беларусь; информационная безопасность - состояние защищенности сбалансированных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в информационной сфере; военная безопасность - состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от военных угроз; экологическая безопасность ? состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений природного и техногенного характера.