Реферат на тему «Герои Киева» (1941-1943 г) (1 лист)

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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗАФамилий в книге: 497(Валеев Габдулахат Габдулганиевич) Валиев Леонид Геонаевич, 1910 г. р. Татарская АССР, Чистопольский район, с. Кутлушкино. Призван Решетиловским РВК Татарской АССР. Гвардии старший сержант. Погиб 18-23.04.1944 г. Герой Советского Союза. Похоронен под Севастополем, в с. Фруктовое (Бельбек), Братское кладбище Воинов 2 Гвардейской Армии.(Корнер) Подкладный Виктор Дмитриевич (Венедиктович), 1912 г. р., с. Ивангород Кировоградской области. Участник боевых действий против японских империалистов. Герой Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени. Умер.Баюк Петр Ксенофонтович, 12 января 1920 г., с. Гальчинцы ныне Теофипольского района Хмельницкой области. Работал председателем сельсовета. В Красной Армии с 1940 года. В 1941 году окончил Тамбовское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Сражался в морской пехоте, затем командовал батальоном 229-го стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), капитан. Батальон под его командованием 22 сентября 1943 г. одним из первых в дивизии форсировал Днепр у д. Верхние Жары (Брагинский район Гомельской области, Беларусь) и захватил плацдарм. Отражая контратаки, закрепился на плацдарме и обеспечил переправу главных сил полка. Расширяя плацдарм и пробиваясь через болота, успешно форсировал реку Припять южнее с. Кошовка (Чернобыльский район Киевской области) и стремительной атакой овладел селом. Погиб в бою 5 октября 1943 года. Герой Советского Союза посмертно, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. Похоронен в городе Чернобыль Киевской области.Андрейченко Василий Евдокимович, 12 апреля 1917 г., г. Днепропетровск. В Красной Армии с 1939 г. В Великой Отечественной войне с 1942 г. Гв. ст. сержант командир огневого взвода 34-го гвардейского артиллерийского полка (6-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт). Участник сражения на Курской дуге, организовал отражение танковых атак в районе ст. Поныри. В бою за плацдарм на реке Припять получил множественные ранения и 2 октября 1943 года умер. Герой Советского Союза посмертно, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 г. Похоронен в городе Чернобыль Киевской области.Захарченко Григорий Никифорович, 1922 г. р. с. Масловка, Мироновского района, Киевской области. Призван в 1941 г. Семедовским РВК Сталинской области. Гвардии красноармеец, сапер 3 гвардейского отдельного моторизованного инженерно-саперного батальона. Казнен румынами 13.04.1944 г. Похоронен в с. Геройское (Ашага-Джамин) Сакского района, Крым. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии красноармейцу Захарченко Григорию Никифоровичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.Жуков Василий Фролович, 1914 г. р. Смоленская область, Выходский район, с. Милятино. Призван Иркутским РВК. Лейтенант. Погиб в бою 8.05.1944 г. Герой Советского Союза. Похоронен под Севастополем, в с. Черноречье (Чоргунь), Братское кладбище Воинов ВОВ.Могильчак Иван Лазаревич, 1917 г. р. с. Демидовка, Тростянецкого района, Винницкой обл. В 1936 году по путевке комсомола поступил в авиационную школу. После окончания работал в Гражданском воздушном флоте. В 1940 году окончил курсы высшей летной подготовки. Командир эскадрильи 235 ШАП. Герой Советского Союза, Указ от 4 февраля 1944 года. Награжден орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 2 степени. Погиб 13.02.1945 г. над Будапештом.