Написать сочинение-миниатюру(5-7 предложений) на тему "Мое любимое время года " Передать состояние природы: краски , запахи , звуки, движение , используя глаголы.
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Написать сочинение-миниатюру(5-7 предложений) на тему "Мое любимое время года " Передать состояние природы: краски , запахи , звуки, движение , используя глаголы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё любимое время года- осень. И люблю я эту пору за восхитительную природу! Выйдешь вечером в парк, а вокруг палитра огненного цвета- листва, переливаясь, осыпается, выстилая ковёр тебе под ноги! А когда настигают дожди, особенно ночью, удивительно приятно засыпать! Капли бьют по крыше, а на душе становится уютно и тепло. Такими вечерами можно читать книгу и , греясь, пить чай! Вот за что я люблю осень!
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