Помогите пожалуйста составить план текста по окружающему миру 3 класса лист орган питания
Окружающий мир
Помогите пожалуйста составить план текста по окружающему миру 3 класса лист орган питания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)мы все знаем что листьями питаются и дышат многие существа. и тд………… 2)также лист это орган растения 3)поэтому листья очень важны
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