Опишите внешность Нефертити. Что дает основание и нашим современникам считать эт?? женщины красивой?

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Лебединая шея, благородные и гармонично сочетающиеся черты лица, пронзительный взгляд, ухоженная кожа; внешность Нефертити представляет собой эманацию грации, благородства и превосходства над окружающими наложницами фараона Аменхотепа