Постройте график функции и определите при каких значениях m прямая имеет с график??м 1 или 2 общие точки. (m=1;-1 НЕВЕРНО)

Математика

Постройте график функции и определите при каких значениях m прямая имеет с график??м 1 или 2 общие точки. (m=1;-1 НЕВЕРНО)

Автор: Гость