Размножить на множители - 1260; 440; 1575;
Математика
Размножить на множители - 1260; 440; 1575;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1260=2*3*5*6*7 440=2*2*2*5*11 1575=3*3*5*5*7
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