Путь в 54 км турист шёл пешком 3 ч и ехал на велосипеде 2 ч. Скорость движения на вело??ипеде в 3 раза больше чем скорость движения туриста при ходьбе пешком. С какой скоростью турист ехал на велосипеде?

Математика

Путь в 54 км турист шёл пешком 3 ч и ехал на велосипеде 2 ч. Скорость движения на вело??ипеде в 3 раза больше чем скорость движения туриста при ходьбе пешком. С какой скоростью турист ехал на велосипеде?

Автор: Гость