Путь в 54 км турист шёл пешком 3 ч и ехал на велосипеде 2 ч. Скорость движения на вело??ипеде в 3 раза больше чем скорость движения туриста при ходьбе пешком. С какой скоростью турист ехал на велосипеде?
Математика
Путь в 54 км турист шёл пешком 3 ч и ехал на велосипеде 2 ч. Скорость движения на вело??ипеде в 3 раза больше чем скорость движения туриста при ходьбе пешком. С какой скоростью турист ехал на велосипеде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - ск. пешком. y - ск. на велосипеде. 3x=y 3x+2y=54 3y=54 y=18 Ответ: 18 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра