Длина туристистического маршрута165 км.Одна пятая часть маршрута- пешая прогулка,одна третья часть всего маршрута- конная поездка.Остальную часть маршрута туристы путешествуют на автобусе.Сколько километров туристы путешествуют...

Математика

Длина туристистического маршрута165 км.Одна пятая часть маршрута- пешая прогулка,одна третья часть всего маршрута- конная поездка.Остальную часть маршрута туристы путешествуют на автобусе.Сколько километров туристы путешествуют на автобусе?

Автор: Гость