Длина туристистического маршрута165 км.Одна пятая часть маршрута- пешая прогулка,одна третья часть всего маршрута- конная поездка.Остальную часть маршрута туристы путешествуют на автобусе.Сколько километров туристы путешествуют...
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Длина туристистического маршрута165 км.Одна пятая часть маршрута- пешая прогулка,одна третья часть всего маршрута- конная поездка.Остальную часть маршрута туристы путешествуют на автобусе.Сколько километров туристы путешествуют на автобусе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-1/5-1/3=15/15-3/15-5/15=7/15 на автобусе165*7/15=77км
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