Какой вред и пользу несут опавшие листья

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Листья действительно надо убирать из-под плодовых деревьев и кустарников, поскольку велика вероятность сохранения на на них возбудителей некоторых болезней растений; Листья вредят газонной траве и другим мелким растениям, за исключением крупных многолетников, поэтому с газона или лужайки листву следует убирать обязательно. Но также верно, что: Для деревьев и кустарников половина поступивших за сезон азота, фосфора, калия и других элементов осенью отчуждаются с листопадом; Вероятно вы и сами наблюдали, что листья оставшиеся на крышах, в водостоках быстро превращаются в жирную черную массу, которую любят растения. Подобное происходит и на земле - к началу лета вы практически не найдете прошлогодних опавших листьев; В разлагающихся листьях размножается много микроорганизмов, червей и прочей живности полезной для сада, а возбудители болезней погибают; Слой листьев не дает прорастать сорнякам за редким исключением; Наконец, сжигание опавшей листвы никому не добавляет здоровья.