Как Руслану удалось победить черномора

Литература
Как Руслану удалось победить черномора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отрубил бороду черномору
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