Почему Андрей Гаврилович не хотел чтобы Владимир и Маша обвенчались?

Литература
Почему Андрей Гаврилович не хотел чтобы Владимир и Маша обвенчались?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он хотел чтобы он женился на дворяночке
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