Составьте уравнение по условию задачи и решите его. Если из задуманного числа выч??сть число 124 и к полученной разности прибавить число 108, то получится число 120. Какое число задуманно

Математика

Составьте уравнение по условию задачи и решите его. Если из задуманного числа выч??сть число 124 и к полученной разности прибавить число 108, то получится число 120. Какое число задуманно

Автор: Гость