Составьте уравнение по условию задачи и решите его. Если из задуманного числа выч??сть число 124 и к полученной разности прибавить число 108, то получится число 120. Какое число задуманно
Математика
Составьте уравнение по условию задачи и решите его. Если из задуманного числа выч??сть число 124 и к полученной разности прибавить число 108, то получится число 120. Какое число задуманно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - 124 + 108 = 120 x - 16 = 120 x = 136 Ответ: задумано число 136
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