Измерив стороны прямоугольника на чертежи ,получил , что они равны 29,7 см и 17 см. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. До какого разряда нужная ,по-твоему, округлите ответ и какова будет погрешность округление (ка...
Математика
Измерив стороны прямоугольника на чертежи ,получил , что они равны 29,7 см и 17 см. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. До какого разряда нужная ,по-твоему, округлите ответ и какова будет погрешность округление (какова будет предельная погрешность)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=(a+b)×2 S=a×b P=(29,7+17)×2=46,7×2=9,4см S=29,7×17=504,9кв.см 9,4~9 504,9~505 Я сомневаюсь с погрешностью
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