Измерив стороны прямоугольника на чертежи ,получил , что они равны 29,7 см и 17 см. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. До какого разряда нужная ,по-твоему, округлите ответ и какова будет погрешность округление (ка...

Математика

Измерив стороны прямоугольника на чертежи ,получил , что они равны 29,7 см и 17 см. Вычисли периметр и площадь этого прямоугольника. До какого разряда нужная ,по-твоему, округлите ответ и какова будет погрешность округление (какова будет предельная погрешность)?

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