Какие свойства характеризует суверенитет государства?

Гость: Гость:

Свойство государства самостоятельно и независимо от других государств и иных организаций осуществлять свои внутренние и внешние функции (то есть свободно решать свои дела как внутри страны, так и за её пределами, в международных отношениях). Суверенитет государства проявляется в верховенстве, единстве и независимости государственной власти. Верховенство государственной власти - характеризуется тем, что государственная власть посредством правотворчества регулирует весь комплекс общественных отношений (за исключением общественных отношений, которые не регулируются правом) в государстве и на его территории, при этом над государственной властью не может стоять никакая другая власть ни внутри страны, ни за её пределами (исключение составляет власть, осуществляемая народом непосредственно на выборах и референдуме), важнейшим выражением верховенства государственной власти является верховенство Конституции и законов государства на его территории.