Діалог веселі канікули (10-12 реплік)
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Діалог веселі канікули (10-12 реплік)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привіт,Оксанко! -Доброго дня Олександре Петровичу! -Як ти проводиш свої осінні канікули? -Нещодавно я зі своїм класом їздила на ескурсію до Львова. Там можна дізнатися про історію багатьох пам'ятників,музеїв. А також ми були біля Оперного театру. У Львові я зробила багато фото на пам'ять.Мені там було дуже весело! -Дуже цікаво. Гаразд, Тетянко мені потрібно йти. - До побачення. - Бввай.
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