Для приготовления бутылочного стекла берут 25 частей песка,9 частей соды,5 частей и??вести. сколько понадобится соды для изготовления 390 кг стекла?
Математика
Для приготовления бутылочного стекла берут 25 частей песка,9 частей соды,5 частей и??вести. сколько понадобится соды для изготовления 390 кг стекла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25+9+5=39 частей всего 390:39=10 кг одна часть 9*10=90 кг соды
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