Самолёт летел 3 ч со скоростью 950 км/ч, сделал посадку, а затем пролетел ещё 300 км. Ка??ова длина маршрута самолёта?

Математика

Самолёт летел 3 ч со скоростью 950 км/ч, сделал посадку, а затем пролетел ещё 300 км. Ка??ова длина маршрута самолёта?

Автор: Гость