Самолёт летел 3 ч со скоростью 950 км/ч, сделал посадку, а затем пролетел ещё 300 км. Ка??ова длина маршрута самолёта?
Математика
Самолёт летел 3 ч со скоростью 950 км/ч, сделал посадку, а затем пролетел ещё 300 км. Ка??ова длина маршрута самолёта?
Ответ(ы):
Гость:
1)950×3=2850 км путь (проверь 1) 2)2850+300=3150км весь путь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Математика
Из прямоугольника длиной 30 см и шириной 3 см вырезали 10 одинаковых квадратов. Наче??ти один из этих квадратов. Какие длина и ширина у одного квад...