Что такое гранит кварц аметист и железо
Биология
Что такое гранит кварц аметист и железо
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Это природные минералы
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