Номер 266 1 пример пожалуйста очень срочно и номер 267 1 пример

Алгебра
Номер 266 1 пример пожалуйста очень срочно и номер 267 1 пример
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
267 приведем к одному знаменателю х(х+3) + (х-8)(х2-9) - 72-3х+7х/  х(х2-9) = х2+3х+х3-9х-8х2+72-72-3х+7х/ х(х2-9)=приведем подобные слагаемые и получим х(х2-9)/х(х2-9)=1
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