РЕБЯТА!!!!!!! СРОЧНО!!!!!! Я ищу здесь одного мальчика, его зовут Виталик Шалычев. Он живет в Симферополе. Ему сегодня исполнилось 15 лет. Он учится в 9 классе. Может быть кто-то общается с ним и знает как он здесь подписан???
Окружающий мир
РЕБЯТА!!!!!!! СРОЧНО!!!!!! Я ищу здесь одного мальчика, его зовут Виталик Шалычев. Он живет в Симферополе. Ему сегодня исполнилось 15 лет. Он учится в 9 классе. Может быть кто-то общается с ним и знает как он здесь подписан???
Ответ(ы):
Гость:
По моему слышала о таком,но честно не знаю как он сдесь зареган...
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