РЕБЯТА!!!!!!! СРОЧНО!!!!!! Я ищу здесь одного мальчика, его зовут Виталик Шалычев. Он живет в Симферополе. Ему сегодня исполнилось 15 лет. Он учится в 9 классе. Может быть кто-то общается с ним и знает как он здесь подписан???

Окружающий мир

РЕБЯТА!!!!!!! СРОЧНО!!!!!! Я ищу здесь одного мальчика, его зовут Виталик Шалычев. Он живет в Симферополе. Ему сегодня исполнилось 15 лет. Он учится в 9 классе. Может быть кто-то общается с ним и знает как он здесь подписан???

Автор: Гость