1462округлить до сотен

Математика
1462округлить до сотен
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1462≈1500 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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