Выполните проверку деления с остатком 65:20=3(ост.5) 39:12=3(ост.3)
Математика
Выполните проверку деления с остатком 65:20=3(ост.5) 39:12=3(ост.3)
Ответ(ы):
Гость:
65:20=3(ост.5)3•20+5=65 39:12=3(ост.3)3•12+3=39
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