Этот храм был построен в Санкт -Петербурге в 20 веке, стилизован под "нарышкинское барокко" А)Святого Исидора Юрьевского Б)Федоровский государе собор В)Троице-Сергиева лавра Г)Саввино-Сторожевский монастырь

История
Этот храм был построен в Санкт -Петербурге в 20 веке, стилизован под "нарышкинское барокко" А)Святого Исидора Юрьевского Б)Федоровский государе собор В)Троице-Сергиева лавра Г)Саввино-Сторожевский монастырь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если это Золотое руно, ты ты перепутал(а) задания, а ответ на этот вопрос- Воскресения Христова у  Смоленского кладбища. написан вопрос №53, а ответы из №54
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