Скелет ланцетника внутренний,наружный или отсутствует?
Биология
Скелет ланцетника внутренний,наружный или отсутствует?
Ответ(ы):
Гость:
Осевым скелетом ланцетников является хорда, или нотохорд. Это светлый, вертикально исчерченный стержень, который тянется, утончаясь, вдоль спинной стороны тела от переднего конца к заднему. У ланцетников хорда выдвигается глубоко вперёд в головной конец, за нервную трубку.
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