В этом городе в 1650 году из - за роста цен на хлеб произошло одно из самых крупных на??одных восстаний XVII века. A)Великий Устюг B)Тобольск С)Псков D)Курск

История

В этом городе в 1650 году из - за роста цен на хлеб произошло одно из самых крупных на??одных восстаний XVII века. A)Великий Устюг B)Тобольск С)Псков D)Курск

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