В этом городе в 1650 году из - за роста цен на хлеб произошло одно из самых крупных на??одных восстаний XVII века. A)Великий Устюг B)Тобольск С)Псков D)Курск
История
В этом городе в 1650 году из - за роста цен на хлеб произошло одно из самых крупных на??одных восстаний XVII века. A)Великий Устюг B)Тобольск С)Псков D)Курск
Ответ(ы):
Гость:
С ( Псков) Псковское восстание 1650 года — одно из городских восстаний на Руси в середине XVII века, произошедшее в Пскове. Причиной восстания послужил быстрый рост цен на хлеб.
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