Длина веревки 28 м. от неё отрезали 7м. во сколько раз
География
Длина веревки 28 м. от неё отрезали 7м. во сколько раз
Ответ(ы):
Гость:
28-7=14 28/14=2 Ответ: осталось в 2 раза меньше чем было
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери и напиши однокоренные слова в таком порядке: глагол, имя существительное, имя прилагательное. стрела,барабан,соль,зверь,свеча,лес,пляс,свис...
Математика
Право
Это выражение ставшее крылатым записано в сборнике правил Соколиной охоты составлены царем Алексеем михайловичем. А) дело время а потехе час В)...