Длина веревки 28 м. от неё отрезали 7м. во сколько раз

География
Длина веревки 28 м. от неё отрезали 7м. во сколько раз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
28-7=14 28/14=2 Ответ: осталось в 2 раза меньше чем было
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